Boccia: ora chiarire se si vuole restare nell'Euro

Roma, (askanews) - Nella campagna elettorale che prenderà il via a breve i partiti politici dovranno dire chiaramente se si vuole restare nell'Euro oppure no. Lo chiede il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, a margine delle celebrazioni del venticinquennale di Federturismo.

"Sicuramente c'è una questione di emotività eccessiva dei mercati però vogliamo ricordare che i mercati sono la reazione alla percezione del Paese e agli effetti delle politiche economiche del Paese, non dicono niente se non costituire una chiave di lettura in cui dobbiamo dobbiamo essere attenti".

"La questione - ha sottolineato il presidente di Confindustria - è di chiarire bene nel confronto anche elettorale, evidentemente, se si vuole stare nell'Euro o meno e se l'Europa è una dimensione imprescindibile o meno. Ma questo lo diciamo per chiarezza verso i cittadini italiani, questa per noi è una pregiudiziale importante e determinante, la partita si fa nell'Euro, nell'Europa, riformando l'Europa e chiaramente restando nell'Euro, questa è la nostra idea".