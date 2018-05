Governo, Macron elogia coraggio e responsabilità di Mattarella

Parigi, (askanews) - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha elogiato il "coraggio" e la "responsabilità" di Sergio Mattarella, dopo che domenica il presidente della Repubblica italiana ha respinto la lista dei ministri presentata dal presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, espressione di una maggioranza formata da Movimento 5 Stelle e Lega. Il Colle ha ora affidato l'incarico a Carlo Cottarelli.

"L'Italia è un partner importante per la Francia su ogni questione. Un partner storico, un partner per il presente e per il futuro, che rispettiamo e di cui abbiamo bisogno per i progetti europei e per le relazioni bilaterali che sono strutturali. E la seconda cosa è che in questo periodo, voglio semplicemente ribadire, e giustamente tenendo conto di ciò, la mia amicizia e il mio sostegno al presidente Mattarella che ha un compito essenziale da svolgere, quello della stabilità istituzionale e democratica del suo paese, cosa che fa con molto coraggio e un grande spirito di responsabilità", ha detto il capo dello Stato francese in una conferenza stampa a Parigi.