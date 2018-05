Libia, al Sarraj e generale Haftar riuniti all'Eliseo con Macron

Parigi, (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito i quattro principali attori del conflitto in Libia all'Eliseo, per cercare di organizzare elezioni e far uscire il Paese dalla crisi, sette anni dopo la caduta del colonnello Muammar Gheddafi.

Il primo ministro del governo di unità nazionale riconosciuto dalle Nazioni Unite, Fayez al Sarraj, il generale Khalifa Haftar, uomo forte dell'Est del Paese, il presidente della Camera dei rappresentanti, Aguila Salah, con sede a Tobruk (est) e quello del Consiglio di Stato (camera alta a Tripoli), Khaled al Meshri, sono stati accolti all'Eliseo dal capo della diplomazia francese, Jean-Yves Le Drian.