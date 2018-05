Lunga fila a Feltrinelli a Roma: c'è firma copie Federica Angeli

Roma, (askanews) - Lunga fila lunedì sera alla Feltrinelli di Galleria Sordi a Roma per il firma copie del libro di Federica Angeli "A mano disarmata - Cronaca di 1700 giorni sotto scorta" (Baldini e Castoldi).

La cronista di nera e di giudiziaria di Repubblica racconta in questo libro la sua vicenda, quando, nel 2013 a Ostia assiste a uno scontro a fuoco in cui erano coinvolti i clan locali e decide di denunciare ciò che ha visto. Per questo, e per le minacce di morte subite in precedenza mentre svolgeva un'inchiesta sul racket degli stabilimenti balneari nella sua città, dal 17 luglio 2013 vive sotto scorta.

I diritti di questo libro sono stati acquistati dal regista Claudio Bonivento che trasformerà la storia di Federica Angeli in un film.