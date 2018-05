Tec-Night, il 9 giugno Cremona diventa città da fantascienza

Cremona (askanews) - Quasi 20 eventi gratuiti tra immersioni nella realtà virtuale, performance di light painting, robot-musicisti e videoinstallazioni cibernetiche, per la notte bianca della tecnologia che si terrà a Cremona sabato 9 giugno 2018.

Dalle ore 18, nel centro storico della città del Torrazzo esploderà la Tec-Night, seconda edizione dell'unica notte bianca italiana dedicata alla tecnologia.

La manifestazione - promossa da CRIT - Polo per l Innovazione Digitale, LGH, A2A Smart City e Linea Green e organizzata da SGP Events - coincide con l avvio del nuovo polo Smart & Green, hub di ricerca che vede Cremona in prima linea sul fronte delle tecnologie smart e dell ecosostenibilità.

Grazie ai visori per la realtà virtuale il pubblico sperimenterà il brivido di camminare su un precipizio e verrà catapultato nella Cremona di epoca romana per muoversi all interno della Domus del Ninfeo. Utilizza un controller VR anche il duo rap Uochi Toki, che mette in relazione suono e immagine in uno show mozzafiato.

La musica è un masterpiece nel cartellone della Tec-Night a partire da un omaggio a Mina in occasione dei suoi 60 anni di carriera: la voce della Tigre di Cremona risuonerà attraverso un un coro di luce costituito da 36 colonne luminose.

La Tec-Night rappresenta anche l ideale momento di lancio del nuovo Polo Smart & Green, centro di specializzazione in cui A2A e LGH investiranno su due ambiti strategici: l ICT ed i servizi Smart. Un momento di importanza cruciale che LGH celebra con il convegno Cremona città smart e con la presentazione della nuova app OPS - Osserva Poi Segnala, soluzione tecnologica per la cittadinanza partecipata che consentirà a chiunque di inviare e ricevere segnalazioni che aiutino a gestire piccoli e grandi problemi di tutti i giorni. Da segnalare anche la prima edizione del Premio per l Azienda Innovatrice dell anno.