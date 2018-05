Alibaba presenta il negozio di vini automatizzato

Roma, (askanews) - Non ci sono commessi, è tutto automatico e per pagare si usa il riconoscimento facciale. L'innovazione non ha limiti e riguarda anche settori come quello vinicolo, lasciando molti perplessi.

Ed ecco che Alibaba, la più grande piattaforma cinese di e-commerce, ha creato un negozio di vini completamente automatizzato. L'ultima trovata smart è stata presentata alla fiera Vinexpo di Hong Kong.

Su tutte le bottiglie c'è un'etichetta di tracciabilità e quando un cliente ne scegli una, subito tutte le informazioni vengono visualizzate su uno schermo: produttore, regione, prezzo, ecc., in modo che si possa decidere se procedere o meno all'acquisto. Poi, con il riconoscimento facciale, gli acquirenti possono accedere a una stanza adiacente per il pagamento, dove i sensori riconoscono le bottiglie acquistate e le fanno arrivare dal magazzino. Una volta confermata la scelta, il costo viene addebitato sul conto Alipay, la piattaforma di pagamento online ampiamente utilizzata in tutta la Cina.