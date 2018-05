Governo, Tortoriello: "Si è voluto trovare una scusa"

Roma, 29 mag. (askanews) - Sul governo "si è voluto trovare una scusa e andare a elezioni. E non per colpa del presidente Mattarella". E' l'opinione di Filippo Tortoriello, presidente di Unindustria, che ha parlato, a margine delle celebrazioni del venticinquennale di Federturismo, dei rischi per l'economia reale derivanti dalla crisi politica e istituzionale.

"I reali rischi sono stati evidenziati anche dal Presidente della Repubblica: sono a rischio i risparmi delle famiglie, le imprese, l'accesso al credito. Ogni punto di spread che sale sono 7 miliardi dal punto di vista dell'incremento dell'indebitamento. E' chiaro che c'è una situazione che crea preoccupazione, uno scenario di grande incertezza, c'è stata una volontà politica di non voler fare questo governo, non per responsabilità del Presidente della Repubblica, il quale ha dimostrato di essere estremamente attento e ha dato anche la massima disponibilità. Mi è sembrato che la logica era di tipo diverso, trovare una scusa e andare a elezioni".