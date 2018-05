Grecia, sciopero generale contro l'austerity. Proteste ad Atene

Atene, (askanews) - Migliaia di persone in piazza ad Atene per lo sciopero generale che riguarda diversi settori in Grecia, indetto dai sindacati per protestare contro le misure di austerity del governo decise con un nuovo ciclo di riforme legate al terzo piano di salvataggio del Paese.

Lo stop di 24 ore causa disagi in diversi settori: a terra molti voli, fermo il trasporto urbano, treni e traghetti, proprio nei giorni in cui inizia la stagione turistica. Manifestazioni di protesta non solo ad Atene, anche nelle principali città.