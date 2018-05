Mondiali 2018, Messi: l'Argentina diventa sempre più forte

Roma, (askanews) - Leo Messi pensa già al Mondiale e dopo la tripletta segnata nell'amichevole con Haiti vinta dall'Argentina per 4 a 0 alla Bombonera di Buenos Aires, il campione del Barcellona ha dichiarato che la sua squadra sta diventando sempre più forte in vista dell'importante appuntamento.

"Non dipende da un singolo giocatore, ancora di meno ora che il calcio sta diventando uno sport sempre più complesso. Credo che questa squadra non sia solo Lionel Messi, abbiamo grandi giocatori individuali e a poco poco ci stiamo rafforzando come squadra, a livello di gruppo".

"Andremo ai Mondiali con molto entusiasmo, come sempre, e spero che faremo bene. La verità è che non ho dubbi, diventiamo sempre più forti affrontando gli avversari, cresceremo e faremo bene".