Per i Nastri d'argento la sfida a cinque con Garrone e Sorrentino

Roma (askanews) - Sarà una sfida a cinque quella per il Nastro d'argento per il miglior film di quest' anno, a cui parteciperanno i grandi nomi del cinema italiano: Paolo Sorrentino con "Loro", che ha ottenuto in tutto 12 nomination, Matteo Garrone con "Dogman", che ha in totale 9 candidature, insieme a Luca Guadagnino con "Chiamami col tuo nome", Alice Rohrwacher con "Lazzaro felice" e Jonas Carpignano con "A Ciambra". Il 30 giugno a Taormina il Sindacato Nazionale dei Giornalisti Cinematografici assegnerà questo premio e tutti gli altri Nastri d argento 2018.

Sono in tutto quarantasette i film in gara. Molte candidature, nelle varie categorie, sono state raccolte anche da "Ammore e malavita" dei Manetti Bros., "A casa tutti bene" di Gabriele Muccino e "Napoli velata" di Ferzan Ozpetek. Questi ultimi due sono In competizione per il premio per la migliore regia insieme a Sorrentino, Garrone, Guadagnino, Paolo Franchi e Susanna Nicchiarelli.

I nostri autori, da Garrone a Cannes a Guadagnino agli Oscar alla Nicchiarelli con "Nico" alla Mostra di Venezia, hanno realizzato film che sono piaciuti alla critica e anche al pubblico. Ma la commedia continua ad avere un ruolo di primo piano nelle sale italiane.

E tra i film più nominati, nella categoria commedie, ci sono i grandi successi di quest'anno: "Benedetta follia" di Carlo Verdone, "Come un gatto in tangenziale" di Riccardo Milani e "Smetto quando voglio-Ad Honorem" di Sydney Sibilia.

Per quanto riguarda gli attori candidati, per il Nastro al protagonista ci sarà in gara il vincitore di Cannes Marcello Fonte, con Giuseppe Battistion, Alessio Boni, Valerio Mastandrea e Toni Servillo. Si contenderanno invece il Nastro alla migliore attrice protagonista Valeria Golino, Alba Rohrwacher, Lucia Mascino, Giovanna Mezzogiorno, Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci.