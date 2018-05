Tornano i Pokémon: 2 videogiochi con connettività con Pokémon GO

Londra (askanews) - Pokémon Company International e Nintendo puntano ancora sui Pokémon e annunciano nuovi videogiochi per la console portatile Switch: Pokémon: Let's Go, Pikachu!, Pokémon: Let's Go, Eevee!, disponibili dal 16 novembre 2018 e Pokémon Quest, già disponibile.

Questi nuovi videogiochi offrono ai fan dei Pokémon la possibilità di affrontare nuove avventure assieme a Pikachu o a Eevee, a seconda della versione scelta e nuovi modi di giocare sfruttando le potenzialità della console, come ad esempio la possibilità di scuotere i controller Joy-Con per lanciare le Poké Ball e catturare i Pokémon o la nuova modalità a due giocatori che permetterà di giocare insieme.

Potranno, inoltre, essere collegati a Pokémon GO. In questo modo, i giocatori potranno trasferire in essi i Pokémon scoperti per la prima volta da Pokémon GO.

Svelata, infine, anche la Poké Ball Plus che ha un sensore di movimento, si illumina di vari colori, vibra ed emette suoni ed è in grado di produrre la sensazione di un Pokémon che si muove al suo interno quando viene usata per catturare Pokémon nei due giochi e permetterà ai giocatori di portare con sé dei Pokémon nella vita di tutti i giorni.