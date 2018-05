A Milano in anteprima mondiale le massage chair da 25mila euro

Milano (askanews) - Bodyfriend, azienda coreana leader nella produzione di poltrone massaggianti, ha presentato in anteprima mondiale nella suggestiva location della Vigna di Leonardo a Milano la nuova Poltrona Massaggiante Automobili Lamborghini, realizzata in collaborazione con la prestigiosa casa di automobili super sportive di lusso.

La massage chair, in vendita a un prezzo per molti inarrivabile compreso fra i 15 e i 25 mila euro, è un concentrato di design e tecnologia: oltre a un'ampia gamma di massaggi personalizzabile, infatti è in grado di fare una scansione dei paramatri vitali come pressione e battito cardiaco e di segnalare anomalie posturali e vascolari. L'Ad di Bodyfriend Park Sang-Hyun.

"Abbiamo scelto Milano per la presentazione perché pensiamo sia la capitale mondiale del design e della moda e Lamborghini come partner perché le sue supercar amate e conosciute sono sinonimo di tecnologia".

Molto curato il design che richiama quello delle supercar della Lamborghini. Katia Bassi responabile marketing della casa di Sant'Agata Bolognese.

"Per Lamborghini è estremamente importante entrare in contatto con delle realtà che siano leader nel loro segmento ma che portino il senso di innovazione che la nostra azienda dalla fondazione nel 1963 ha sempre perseguito".

L'obiettivo di Bodyfriend è quello di vendere a livello globale 20mila Poltrone Lamborghini l'anno.