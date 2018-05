Blitz all'Isola d'Elba, arrestato anche il viceprefetto

Per gli investigatori della guardia di finanza di Livorno che, questa mattina, coordinati dal capo della procura livornese Ettore Squillace Greco, hanno smantellato una presunta associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e ad altri reati, figure centrali dell'organizzazione criminale erano il viceprefetto reggente dell'Isola d'Elba, Giovanni Daveti, 66 anni, e Giuseppe Belfiore, 61 anni, più volte arrestato per associazione di stampo mafioso ed esponente di spicco di un clan della 'ndrangheta, entrambi finiti in carcere.

Altre sette persone sono state messe agli arresti domiciliari. Tra le accuse, associazione a delinquere, porto abusivo di esplosivi, contrabbando di 9 tonnellate di sigarette, indebita compensazione di debiti tributari tramite fittizie compensazioni, illecita sottrazione al pagamento delle accise sugli alcolici, anche mediante falso in documenti pubblici informatici. Belfiore è il fratello del mandante dell'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, avvenuto nel 1983 e risulta affiliato a una delle più note cosche di 'ndrangheta operanti nel territorio piemontese e all'estero, soprattutto in Francia e Spagna. Ai domiciliari sono finiti un commercialista torinese di 50 anni, due livornesi di 41 e 53 anni, tre persone originarie della provincia di Ravenna e un 38enne di Trani.

Secondo quanto sarebbe emerso dalle indagini, Daveti - ritenendosi vittima di una truffa immobiliare - avrebbe pianificato con un amico livornese una "vendetta", incaricando un complice di reperire l'esplosivo da usare contro la vettura di famiglia del suo presunto truffatore. Gli ordigni furono intercettati dalla Gdf il 16 novembre vicino al porto livornese in un'auto con a bordo uno degli indagati, arrestato e ancora ai domiciliari: quattro cariche confezionate in modo da essere fatte brillare a distanza con un telecomando.

Sempre secondo le accuse, il viceprefetto, dopo un accertamento tributario dal quale aveva ricevuto cartelle esattoriali per 115mila euro, chiese aiuto a Belfiore, per abbattere la pendenza debitoria sfruttando, in compensazione, inesistenti crediti Irpef artificiosamente creati e sfruttati per compilare i modelli unificati di pagamento F24. Il sistema utilizzato, secondo gli inquirenti, "prevedeva il frazionamento dell'importo complessivo dovuto all'erario in somme di entità inferiore e, per ciascuna di tali frazioni, il 'pagamento' mediante un modello di versamento F24 recante la corresponsione materiale, attraverso il canale home banking, dell'irrisoria somma di un euro affiancata dalla fittizia compensazione di decine di migliaia di euro".

Le indagini avrebbero accertato che queste compensazioni di cui ha beneficiato Daveti non erano un caso isolato, ma diffuse in tutta l'organizzazione che nel periodo 2016/2017 hanno consentito ad altre sette persone di ottenere, con le stesse modalità, l'abbattimento delle proprie posizioni debitorie nei confronti del Fisco, per un valore complessivo di circa un milione di euro.

In un caso questo sistema ha avvantaggiato un'imprenditrice di Faenza (Ravenna), moglie di un membro della banda, per quasi 175 mila euro. Il sistema pianificato prevedeva il versamento, da parte delle persone intenzionate ad accedere all'indebita compensazione, di un importo pari al 22% del "beneficio" richiesto, quale compenso per il "servizio" ottenuto. A questo importo, secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle, si doveva, inoltre, aggiungere un ulteriore 8% a titolo di commissione da riconoscere a Daveti per il proprio ruolo di intermediario.