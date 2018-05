Cinema, al via le riprese di Top Gun 2: post online di Tom Cruise

San Diego (askanews) - Ormai èufficiale: iniziano a San Diego, in California, le riprese di Top Gun 2, il sequel del celebre film sulla scuola di volo dell'aviazione della Marina americana che nel 1986 lanciò nell'Olimpo delle star di Hollywood un giovane Tom Cruise, nel ruolo del pilota Pete "Maverick" Mitchell. Lo ha confermato con un post su internet lo stesso attore, con una foto che lo ritrae di nuovo con tuta e casco da volo davanti a un jet da combattimento e l'hashtag #Day1.

Un secondo post di Val Kilmer, che nel film interpretava il "rivale" di Maverick, Tom "Iceman" Kazanski ha confermato l'inizio delle riprese.

"Oltre il mio viso allungato - scrive l'attore sotto una sua foto pubblicata on line - si vede una fila di aeroplani qui a San Diego. Sta succedendo! E Tom Cruise è ovviamente stracarico come sempre. La sceneggiatura è incredibile, Joe Kaminski, il nostro regista è ispirato e Jerry Bruckheimer è quasi mistico nella sua tranquillità come produttore, sarà per questo che è il produttore di maggior successo di sempre. Non appena avrò il permesso, dirò qualcosa di più sul nuovo ruolo di Iceman nel mondo di Maverick, ma a mio parere sarà molto più divertente della prima volta".

Top Gun, diretto da Tony Scott, nel 1986 fu un autentico cult e un campione d'incassi; premio Oscar per la colonna sonora curata dall'italiano Giorgio Moroder. Accanto a Cruise e a Kilmer c'erano Kelly McGillis (Charlie), Meg Ryan, Tom Skerritt (Viper) e Michael Ironside (Jester), oltre, naturalmente a Anthony Edwards, nel ruolo del compianto "Goose". Da tempo si parlava di un sequel per accontentare le richieste dei fan ma solo nel 2016 l'idea ha cominciato a prendere corpo.