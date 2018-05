Dalle bollicine alle bevande vegetali, Coca-Cola presenta AdeZ

Milano (askanews) - Dalle bollicine della bibita più famosa e bevuta al mondo alle bevande a base di soia, mandorla, avena, riso e cocco. Coca-Cola company sfrutta il trend del momento e, con l'obiettivo di diventare una total beverage company, si lancia nel mercato delle bevande vegetali con AdeZ, brand acquisito in Argentina che prevede una nuova linea di prodotti green, come spiegano Emanuela Caorsi, consulente in nutrizione olistica e Walter Susini, senior vice president marketing di Coca-Cola.

"Coca Cola, da 132 anni ascolta quello che i consumatori vogliono - ha spiegato Susini - le persone oggi vogliono prodotti con meno zucchero, più sani, più genuini. Quindi AdeZ racchiude un po' questo nostro desiderio di entrare in una categoria che sta crescendo in Europa".

"Sempre più persone si avvicinano al consumo di bevande vegetali - ha aggiunto Caorsi - per una ricerca di benessere, per avere una valida alternativa al latte vaccino. È molto importante avere una bevanda vegetale che sia dolcificata con dolcificanti naturali e poi è decisamente importante che sia molto buona di gusto".

In Italia il mercato delle bevande vegetali è cresciuto costantemente negli ultimi 4 anni con un incremento delle vendite del 4,4% nel 2017 rispetto al 2016. Senza lattosio e adatta all'alimentazione "vegana", la linea comprende 7 bevande senza zuccheri aggiunti con alcune arricchite di vitamine e minerali.

Green anche i packaging con bottiglie composte fino al 30% di materiale di origine vegetale e riciclabili al 100%.