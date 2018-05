De Felice (Intesa Sanpaolo): un downgrade colpirebbe tutti

Trento (askanews) - Un downgrade del nostro debito metterebbe a rischio i mutui delle famiglie italiane e colpirebbe, con l'aumento dei tassi di interesse, tutti e non solo le imprese. E' quanto ha affermato Gregorio De Felice Chief economist di Intesa Sanpaolo che ha a Trento ha partecipato alla sessione di inaugurazione del Festival dell'Economia, quest'anno dedicato a "Lavoro e Tecnologia".

"Un downgrade sarebbe molto preoccupante e avrebbe effetti sulle imprese ma anche sulle famiglie "in termini di interessi sui mutui. Siamo a due scalini dal livello speculative grade spiega De Felice - sappiamo che nel mondo ci sono moltissimi fondi di investimento che non possono per statuto investire in questi titoli; sappiamo in più che di regola la Bce non piò accettare in garanzia dei titoli di una categoria di rating bassa, quindi un doppio downgrade, cioè di due scalini sotto, creerebbe dei problemi all'economia italiana, al finanziamento delle imprese ma anche alle famiglie in termini dei mutui. Corriamo il rischio di non vedere più tassi di interessi sui mutui bassi come quelli di ogg. Sono temi che non riguardano gli di gnomi della finanza o ristretti a una elite, ma che toccano tutti i cittadini".