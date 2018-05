Disney e l'impresa "incredibile", sul catamarano senza barriere

Roma (askanews) - In occasione del suo 80esimo anniversario e in attesa del film "Gli Incredibili 2", The Walt Disney Company Italia ha sostenuto l'impresa "incredibile" di Andrea Stella e del suo catamarano totalmente accessibile "Lo Spirito di Stella".

Il suo progetto WoW-Wheels on Waves 2018 offre a tutte le persone, con o senza disabilità, la possibilità di navigare a bordo del primo catamarano al mondo senza barriere architettoniche, con lo scopo di promuovere il concetto di inclusione, il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e il valore della resilienza.

Fino al 14 ottobre il catamarano solcherà le acque italiane portando con sé un importante messaggio. Andrea Stella, presidente e fondatore dell'Associazione Lo Spirito di Stella: "Sullo Spirito di Stella siamo tutti uguali, tutti dei supereroi".

"15 porti, 70 giornate in cui ospiteremo 1.200 persone con disabilità per fargli vivere il mare in completa autonomia, indipendenza e in modo completamente gratuito".

Per Fabiola Bertinotti, direttore comunicazione e responsabilità sociale di The Walt Disney Company Italia, sostenere questo progetto ha un significato particolare nell'anno dell'importante anniversario e dell'uscita del film: "Premiare questa squadra di incredibili che portano allegria, speranza e inclusione in tutti i porti italiani per persone con e senza disabilità".