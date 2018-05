Theal therapy, la terapia dei campioni a disposizione di tutti

Milano (askanews) - Le terapie per i campioni di calcio finalmente a disposizione di tutti: dal recupero a tempo di record degli atleti, alla cura di edemi, lesioni muscolari e patologie acute, fino a ulcere, piaghe ed ernie. Tutto questo grazie al Theal therapy, laser "Made in Italy" di Mectronic e già scelto dal Milan per la cura dei propri calciatori, presentato proprio a Casa Milan a Milano alla presenza dello storico capitano Franco Baresi.

Il Theal Therapy è una terapia innovativa basata su un'avanzata tecnologia laser che consente di massimizzare gli effetti terapeutici in totale sicurezza, inducendo, fin dalla prima seduta, un intensa riduzione del dolore e la ripresa della mobilità.

La terapia sfrutta fino a 8 lunghezze d onda che si possono dosare tra di loro adattandole a ogni patologia e paziente, in base ai diversi parametri fisiologici come età, dolore, fototipo e tipologia di tessuto e migliorando le performance terapeutiche, con la riduzione dei tempi di recupero.

Una vera e propria rivoluzione - spiegano gli esperti - nel campo della medicina e della fisioterapia, in grado di accelerare il recupero fisico curando un ampia gamma di patologie che colpiscono ogni anno milioni di persone, in Italia e nel mondo.

Il laser, infatti, può essere utilizzato anche per curare patologie del cavo orale, come herpes e afte oltre a intervenire sull igiene dentale e su patologie della colonna come ernie del disco e lombosciatalgie.