Zinedine Zidane annuncia a sorpresa: "Lascio il Real Madrid"

Roma, (askanews) - L'annuncio arriva a sorpresa: Zinedine Zidane lascia il Real Madrid. Il tecnico vincitore delle ultime tre Champions League con i Blancos ha convocato all'improvviso una conferenza stampa per comunicarlo, lasciando tutti di sorpresa.

Ha detto che è stata una decisione sofferta, ma che "la squadra ha bisogno di un cambio per continuare a vincere, di nuovi stimoli". Ha ringraziato tutti: giocatori, tifosi, staff, il presidente Florentino Perez, promettendo di restare vicino a un club che gli ha dato tutto.

"Ho deciso di non continuare ad allenare il Real Madrid il prossimo anno. Ho parlato con Perez per spiegarglielo, penso sia il momento giusto per tutti. In primo luogo per me, poi per il team, il club. So che è un momento strano ma credo anche sia un momento importante e che si debba fare questo per il bene di tutti".

Zidane è arrivato sulla panchina del Real Madrid il 4 gennaio

2016, dopo l'esonero di Rafael Ben tez. Con lui il Real ha vinto nove titoli: tre Champions League consecutive, due

Supercoppe Uefa, due Coppe del mondo per club, una Supercoppa di

Spagna e una Liga.