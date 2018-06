Archeologia, la Tomba dell'Atleta scoperta a Case Rosse a Roma

Roma, (askanews) - La Soprintendenza ha presentato alla stampa la Tomba dell Atleta o degli strigili, una sepoltura a camera del IV-III secolo a.C., scoperta in località Case Rosse a Roma.

"La sepoltura scoperta a Roma in località Case Rosse in un cantiere Acea - ha spiegato il Soprintendente Francesco Prosperetti- restituisce un prezioso contesto, praticamente intatto, risalente alla prima età repubblicana. Ancora una volta le aree periferiche della città ci riservano una incredibile sorpresa: una Tomba del IV secolo a.C., che abbiamo chiamato dell Atleta per la presenza di due strigili, attrezzi che si usavano per detergere grasso e sudore dopo l attività fisica. Un corredo funerario perfettamente integro, comprese le offerte in cibo, pollo, coniglio, agnello o capretto. Tutto questo materiale consentirà uno studio approfondito sui riti e le usanze dell Ager. Rimane da capire come sarà possibile la valorizzazione di questa scoperta, ora che Soprintendenze e Musei di territorio sono separati".