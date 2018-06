Giulia Bongiorno: "Mi sento come Atlante, subito al lavoro"

Roma, (askanews) - "Mi sento come Atlante in questo momento, fatemi tenere un po' il mondo sulle spalle e poi cominciamo a lavorare. Stiamo iniziando adesso": così la neo ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno parlando con i giornalisti all'uscita dal Quirinale dove ha prestato giuramento come ministra della Pubblica amministrazione, dicastero senza portafoglio. "Iniziamo a lavorare oggi...", ha sottolineato.