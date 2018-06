Governo, giurano le cinque ministre

Roma, (askanews) - Cinque ministre su 18, di cui tre senza portafoglio: parte così il Governo del Cambiamento a targa Lega-M5. Le cinque signore hanno giurato nelle mani nel presidente della Repubblica. Sobria la mise delle donne del governo Conte: in tailleur pantaloni blu e camicia bianca Giulia Grillo e Giulia Bongiorno, Barbara Lezzi in tailleur giacca bianca e pantalone nero. L'avvocata Giulia Bongiorno (Lega) va alla Pubblica Amministrazione; Enrika Stefani agli Affari regionali (M5S) e Barbara Lezzi al Sud (M5S). Più consistenti i posti alla Salute per Giulia Grillo (M5S) e quello alla Difesa per Elisabetta Trenta della Lega.