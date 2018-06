Mattarella soddisfatto: Buona festa della Repubblica a tutti

Roma, (askanews) - "Lo stesso confronto tra le forze politiche, tavolta aspro, si è sempre tradotto nell'attitudine a non ridursi conflitto fine a se stesso, quanto piuttosto nell'ambizione di assicurare all'Italia prospettive di sviluppo più sicure e più forte". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando prima del concerto al Quirinale per la festa della Repubblica auspicando che "questa prospettiva" valga anche per il futuro e augurando a tutti "Buona festa della Repubblica".