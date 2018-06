Newsboys a Roma il 15 giugno, unica tappa in Italia del tour 2018

Roma, (askanews) - Per la prima volta nel nostro paese, i Newsboys hanno scelto Roma come unica tappa italiana del loro tour 2018: la band australiana si esibirà il 15 giugno all'Auditorium CEIZS Italia (Via di Tor Cervara, 34).

Per l'occasione l ampia struttura predisporrà un allestimento molto particolare, un imponente scenografia che verrà svelata solo la sera del concerto.

Attivi dal 1985 in Australia, i Newsboys hanno fatto la differenza nel panorama internazionale della Christian Music: nel corso degli anni, hanno venduto più di 8 milioni di copie e accumulato 8 certificazioni Gold, 33 successi radiofonici al primo posto, 4 nomination GRAMMY, 2 nomination all'American Music Award e portato a casa svariati Dove Awards. Inoltre, il loro singolo "God's Not Dead", certificato Platinum, è stato in vetta alle classifiche mondiali, ispirando l'omonimo film diretto da Harold Cronk per la Pure Flix nel 2014.

Durante il tour, il cantante Michael Tait, il chitarrista Jody Davis, il tastierista Jeff Frankenstein e il batterista Duncan Phillips presenteranno il loro ultimo album, "Love Riot" (letteralmente "Rivoluzione d'Amore"). Alla ricerca del giusto sound per questo nuovo progetto, i Newsboys si sono rivolti a Mark Needham (Imagine Dragons, The Killers, Chris Isaak) e a Zach Hall (Five Knives) e per completare il progetto, hanno fatto affidamento sui produttori Seth Mosley e Mike O'Connor.

Il team di Nashville ha un'innata consapevolezza di come far funzionare un pezzo pop e il risultato è un mix pop-rock incredibilmente eclettico che riconferma i Newsboys in una posizione di primo piano nel panorama mondiale della Christian Music.

L'evento è prodotto da CEIZS Italia, organizzazione internazionale che, dal 1994, lavora in Italia nella produzione di concerti e manifestazioni culturali a carattere cristiano, indirizzati al pubblico giovanile. Tramite i proventi del concerto CEIZS Italia sostiene l impegno di Compassion, organizzazione internazionale no profit che con l'adozione a distanza garantisce ai bambini cibo, acqua potabile, assistenza medica, istruzione e supporto psicologico.

I biglietti sono disponibili sul circuito Ciaotickets.