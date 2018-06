Spagna, cade il governo Rajoy, il socialista Sanchez è premier

Madrid (askanews) - La Spagna cambia segno dopo il voto di sfiducia socialista sostenuto dai partiti baschi: cade il governo conservatore di Mariano Rajoy, travolto da uno scandalo di corruzione ultradecennale, si apre la porta del potere al socialista Pedro Sanchez, 46 anni, professore d'economia detto "il bello".

Rajoy aveva riconosciuto già prima del voto che la maggioranza dei deputati avrebbe approvato la sfiducia: "In conseguenza il signor Sanchez sarà il nuovo presidente del governo e voglio essere il primo a felicitarmi..."

Al potere dal dicembre 2011, Mariano Rajoy era sopravvissuto a diverse grandi crisi, imponendo un'aspra cura di austerity alla recessione, perdendo una battaglia per limitare l'aborto, vincendo - sia pure a caro prezzo - quella dell'anno scorso contro la Catalogna secessionista.

Sanchez da parte sua ha dichiarato "scriveremo insieme una nuova pagina di democrazia nel nostro paese". Belle parole ma la cosa non è così semplice. Lo stesso Sanchez nel giugno 2016 ottenne il peggior risultato elettorale della storia del Psoe. Tornato in sella grazie al sostegno della base, il suo governo rischia di avere vita breve: ha il sostegno di una maggioranza frammentata che aggiunge agli 84 socialisti del Congresso la sinistra di Podemos, gli indipendentisti catalani e i nazionalisti baschi. In tutto 180 deputati su 350, col rischio che qualunque alleato faccia saltare il tavolo.

Mariano Rajoy certamente conta di andare a elezioni anticipate, di nuovo in posizione di forza, nonostante il mega processo per corruzione chiamato Gurtel che ha portato alla condanna del Partito Popolare. I giudici hanno concluso l'esistenza di un sistema di corruzione istituzionale fra il PP e un gruppo privato attraverso la manipolazione dei appalti pubblici, nonché l'esistenza di una cassa nera nel partito. Hanno anche gettato una seria ombra sulla credibilità di Rajoy, che sostiene di essere stato all'oscuro di tutto.

Sullo sfondo però si staglia Ciudadanos, il nuovo partito ultracentralista di centrodestra che ha fatto della lotta contro la corruzione e il nazionalismo catalano le sue priorità, e potrebbe sorpassarlo nella metà destra dello spettro politico.