Cottarelli: Uscire dall'euro? Pericoloso, come giocare in serie B

Roma, (askanews) - Dopo aver affermato che il governo politico sia stata la soluzione migliore, Carlo Cottarelli ospite domenica a Che Tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1 ha continuato:

"Uscire dall'euro sarebbe come decidere di giocare in serie B. Magari vinci, ma sei in serie B. Non abbiamo vissuto bene l'esperienza dell'euro, ma uscire sarebbe molto costoso e non finiremmo nel regno di Bengodi solo perché stampiamo soldi. Se si stampassero troppi soldi si creerebbe una svalutazione come in Italia negli anni '70 con un'inflazione al 27%", ha affermato l'ex premier incaricato.

