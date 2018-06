Guatemala, almeno 25 morti per l'eruzione del vulcano Fuego

Città del Guatemala (askanews) - Almeno 25 persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite nell'eruzione del vulcano Fuego, in Guatemala. Tra le vittime ci sono diversi bambini, ha precisato il portavoce del Coordinamento nazionale per la gestione dei disastri (Conred), David de Leon, che ha riferito anche di un numero non meglio precisato di dispersi.

L'eruzione del vulcano, situato 35 chilometri a Sud-Ovest di Città del Guatemala, ha colpito in varia misura 1,7 milione di persone, secondo la protezione civile. Chiuso l'aeroporto internazionale a causa delle grandi quantità di cenere emesse dal vulcano. Particolarmente colpite le comunità rurali presenti attorno al vulcano e la città coloniale Antigua, il più importante sito turistico del Paese.