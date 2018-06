Lancio nel vuoto da 7.600 metri, la Mission Impossible di Tom Cruise

Una mission impossible, ma non per Tom Cruise. La star americana è il primo attore a lanciarsi nel vuoto da un'altezza di circa 7600 metri. L'impresa è avvenuta sul set di "Mission: Impossible - Fallout". Per girare una scena spettacolare l'attore ha effettuato un halo jump insieme a un cameraman, dove halo sta per "High Altitude Low Open". In queste immagini potete vedere e capire la portata dell'impresa di Tom