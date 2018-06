Parte la Milano Photo Week, Palazzo Reale centro di gravità

Milano (askanews) - In un palinsesto culturale che sempre più si poggia sul sistema delle settimane, Milano ha inaugurato la propria Photo Week, sette giorni di mostre, laboratori, conferenze, proiezioni, progetti didattici sul mondo della fotografia. A dare il via ufficialmente a Palazzo Reale l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno.

"Credo - ha detto - che sia importante sottolineare come appunto la centralità di Palazzo Reale rispetto all'intera settimana sia quella di un dialogo e di una relazione, nel senso che ovviamente non si esaurisce qua un programma che è estremamente ricco, ma qua trova un momento centrale e un momento di raccordo".

Oltre che un momento espositivo specifico, che ha visto l'inaugurazione di tre mostre, così presentate da Del Corno.

"Di fatto - ha aggiunto l'assessore - sono due mostre che riguardano la città di Praga, due momenti molto particolari e significativi della storia di Praga, il 1945 e il 1968-69. Vi è poi una terza mostra, #PlacesThatMatter, che racconta i luoghi di lavoro, la relazione e l'interazione con i luoghi del lavoro".

Già le solo mostre di Palazzo Reale sottolineano i diversi modi in cui ci si può avvicinare alla tematica della fotografia: da un punto di vista storico, di reportage e di documentazione. Un interessante antipasto, in vista degli oltre 170 appuntamenti previsti in città nel corso della settimana.