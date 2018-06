Al Computex di Taipei il meglio della tecnologia smart

Roma, (askanews) - Al via il Computex di Taipei, uno dei principali appuntamenti annuali internazionali dedicati alla tecnologia, in cui le grandi aziende dell'hardware presentano e lanciano sul mercato le loro novità.

Computer in tutte le loro forme ma non solo. Qui si possono scoprire le tendenze del futuro, dall'intelligenza artificiale ai caschi per la realtà virtuale, dall'Internet of Things alle ultime tecnologie per la connettività come il 5G, fino ai nuovissimi smartphone e alle auto elettriche.

E in prima fila ci sono i produttori asiatici. "La cosa importante dell'Internet of Things è che questi dispositivi sono strategici perché aprono a nuove opportunità di business e stimolano l'esperienza dei clienti attraverso l'uso di nuove tecnologie chiave" spiega Jason Tseng di Microsoft.

E Jesse Chou di Delta ha parlato dell'energia del futuro. "Stiamo sperimentando la rete elettrica intelligente, un concetto ampio, è il futuro: si potrà ricaricare, immagazzinare e ridistribuire energia. Il tutto in una stazione di ricarica per auto, come questa qui".