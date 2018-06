Ambiente, 133 liceali mandano appello al Governo Conte

Roma, (askanews) - Un video appello realizzato per la Giornata Mondiale dell Ambiente e i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado italiane hanno realizzato un video appello rivolto al nuovo Governo, in particolare al Ministro dell Ambiente Sergio Costa, in cui chiedono di essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la salvaguardia del Pianeta e che sia riconosciuto il loro impegno per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell Agenda 2030 dell ONU.

I 133 studenti che hanno partecipato agli Stati Generali dell'Ambiente dei Giovani, in rappresentanza di tutte le scuole secondarie di secondo grado d Italia, lanciano un video appello al nuovo Governo e in particolare a Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per chiedere che sia ascoltata la loro voce e sia riconosciuto il loro impegno per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell ONU.