Conte parla di contrasto alle mafie, cori e l'applauso più lungo

Roma, (askanews) - Un tifo da stadio in aula a Palazzo Madama ha interrotto molte volte il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte; l'applauso più scrosciante percò è scoppiato quanto Conte ha parlato, peraltro brevemente, di contrasto alla mafia: "Contrasteremo con ogni mezzo le mafie" ha detto Conte. "aggredendo le loro finanze, le loro economie". L'applauso è stato talmente lungo e fragoroso, inclusivo del coro scandito "fuori la mafia dallo Stato", che è intervenuta la presidente del Senato Casellati: "per favore, non mi pare sia il caso".