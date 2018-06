Conte si appella alle opposizioni: siate costruttivi e leali

Roma, (askanews) - "Voglio rivolgere una considerazione ai gruppi che si collocheranno all'opposizione. Questo governo non è espressione del vostro sentire, ma si apre anche alle vostre valutazioni. Nel rispetto dei ruoli, qualora confermerete di non appoggiare questa iniziativa di governo, vi chiedo però di esercitare le vostre prerogative di opposizione in modo costruttivo e leale. Le istituzioni non sono il patrimonio di una sola forza politica ma sono la casa di tutti gli italiani e segnano la qualità del nostro ordinamento giuridico e del nostro vivere civile".

Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo discorso programmatico al Senato rivolgendosi ai gruppi di opposizione. "Un'opposizione anche ferma, ma leale e costruttiva è il sale della dialettica politica e serve per il buon funzionamento dell'istituzione parlamentare e dell'intero sistema democratico".

Inoltre, ha detto Conte, "saremo disponibili anche a valutare, in corso d'opera, l'apporto di gruppi parlamentari che vorranno condividere il nostro cammino e, se del caso, aderire successivamente al contratto di governo, offrendo un apporto più stabile alla realizzazione del nostro programma".