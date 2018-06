Guidoni (Ania): formare e informare parole chiave nostra attività

Roma, (askanews) - "Noi riteniamo che il settore assicurativo abbia un ruolo all'interno del Paese che è quello di dare valore sociale alle parole chiave della nostra attività: fare prevenzione, perché fare prevenzione e sensibilizzare sulla cura, sull'accertamento delle patologie, fare prevenzione significa formare e informare chi si mette sulla strada a seguire delle regole corrette, prevenzione significa dare indicazione ai cittadini su come si devono comportare in caso di una catastrofe naturale". Lo ha detto Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione Ania, a margine di una conferenza stampa a Roma.

"Tutto questo guida la nostra attività e tutto questo lo facciamo cercando di associare la nostra competenza che riguarda il campo assicurativo con la competenza di soggetti importanti che operano nel settore della salute, come operatori di polizia, carabinieri, che operano nell'ambito della prevenzione dei sismi come è il Cnr o l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Questa è la nostra ottica, questo è il nostro modello che ha funzionato molto per la sicurezza stradale, siamo convinti che possa funzionare anche nella altre attività con cui ci stiamo cimentando da circa un anno e mezzo", ha sottolineato.