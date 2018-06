Ndrangheta: l'estradizione di Vincenzo Macrì, boss dei due mondi

Roma, 5 giu. (askanews) - Rientra oggi in Italia Vincenzo Macrì, 53enne, arrestato nel giugno 2017 all aeroporto di San Paolo del Brasile mentre tentava di raggiungere Caracas, dove viveva da qualche tempo utilizzando false identità. Il ricercato, figlio di Antonio Macrì, detto il "boss dei due mondi", gestiva il narcotraffico fra Sudamerica ed Europa ed è un esponente apicale della potente cosca della ndrangheta "Commisso", attiva a Siderno (RC). Dal settembre 2015 si era sottratto all esecuzione di un provvedimento restrittivo dall Autorità giudiziaria reggina per associazione di tipo mafioso e traffico internazionale di sostanze stupefacenti, emesso nell ambito dell indagine "Acero Connection", coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria. Le indagini per la localizzazione di Macrì sono partite dalla Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Operativo, con il supporto operativo dello SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia -unitamente all Esperto per la Sicurezza di stanza a Brasilia, ed hanno condotto gli agenti brasiliani alla cattura del latitante proprio durante il transito all aeroporto di San Paolo.

All arrivo di Macrì a Fiumicino, scortato dagli Agenti dello SCIP della Criminalpol, saranno espletate le formalità dell arresto sul territorio nazionale nell Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea, ed immediatamente verrà associato presso la competente Casa Circondariale a disposizione dell autorità giudiziaria calabrese.