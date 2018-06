Nello zoo di Breslavia è nato un rarissimo cusco orsino

Breslavia, (askanews) - Probabilmente nato nel mese di marzo, un piccolo cusco orsino di Sulawesi ha portato il buon umore nello zoo di Breslavia, in Polonia. E' una nascita rarissima di questo marsupiale arboricolo della famiglia dei Falangeridi, dal muso corto e piccole orecchie pelose, di cui si contano appena 14 esemplari in cattività in tutto il mondo.