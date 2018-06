Renzi a Salvini: basta clima incendiario, rappresenti l'Italia

Roma, (askanews) - Matteo Renzi, senatore del Pd, risponde in aula motivando il "no" del suo partito alla fiducia al governo Conte e accusando il ministro dell'Interno Salvini di alimentare "un clima incendiario".

"Non mi colpisce che il vicepresidente del Consiglio Salvini abbia deciso di partire dalle vicende dell'immigrazione ma colpisce anche me che abbia utilizzato l'espressione "la pacchia è finita. Il ministro Salvini o meglio il leader politico Salvini ci ha abituato a queste espressioni ma io non le condivido. Da padre a padre, lei rappresenta un paese. Non possiamo permetterci di animare crisi diplomatiche e creare un clima incendiario. Lei guida l'ordine pubblico: parli da padre sapendo che i figli ci ascoltano".