Renzi: Il contratto? Scritto con l'inchiostro simpatico

Roma, (askanews) - Il contratto del governo Conte è "scritto con l'inchiostro simpatico" e per questo il PD voterà contro la fiducia. "La flat tax costa 60 miliardi se la facciamo sul serio" ha detto il senatore Matteo Renzi, elencando una serie di provvedimenti previsti nel contratto e concludendo "non possiamo prendere in giro i cittadini. Motiviamo il no sulla base di una considerazione politica: noi siamo un'altra cosa da voi.