Conte: su debito trattativa ferma e risoluta in Ue

Roma (askanews) - In materia economica il governo opererà "nel rispetto dell'obiettivo di discesa progressiva del debito" ma "bisogna vedere come arrivarci". "Noi siamo per negoziare su questo fronte anche a livello europeo e ci siederemo a quei tavoli volendo esprimere anche un indirizzo politico, ci

auguriamo con la fermezza e la risolutezza necessarie per essere ascoltati dai nostri partner". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua replica alla Camera nel dibattito sulla fiducia al governo.

"Questo governo - ha aggiunto - ha l'ardire di poter anche promuovere delle nuove politiche economiche: significa volere in tutti i tavoli e le sedi presidiare i tavoli esprimendo una direzione e promuovere politiche per la crescita sociale ed economica".