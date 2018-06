Raggi: da Calenda 0 euro per Roma, sono fiduciosa in Di Maio

Roma, (askanews) - "L'ex ministro Carlo Calenda aveva voluto in qualche modo far entrare all'interno del perimetro Mise questo progetto di Fabbrica Roma e noi abbiamo chiaramente accettato, perché come abbiamo sempre detto, il dialogo interistituzionale è il miglior modo per far funzionare le cose. Lì le cose non sono andate bene e, dei 3 miliardi previsti ne sono arrivati zero. Detto ciò, questo è un dialogo che riprenderemo con il nuovo ministro".

Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine dell'inaugurazione di uno spazio verde nel Parco Talenti.

A chi le chiede se sarà più facile il dialogo con il neo ministro Luigi Di Maio, Raggi risponde: "Io sono assolutamente fiduciosa. Devo dire che già con altri ministri c'è stato un dialogo sempre molto franco e le cose sono state fatte. Io credo che dipenda dalle singole persone, per me il dialogo non si è mai chiuso con nessuno". E sul nome del possibile futuro nuovo tavolo con l'esecutivo, Raggi taglia corto: "Si chiamerà facciamo le cose".