Ringo Starr porta la All Starr band a Parigi: al via il tour

Roma, (askanews) - L'ex batterista dei Beatles, Ringo Starr, ha riunito le leggende del rock dando vita alla All Starr Band, portando il gruppo a Parigi e svelando le date del tour europeo. Un ritorno in Europa atteso sei anni che segue la tournée di successo che si è conclusa negli Stati Uniti. Ringo Starr ha dato il suo benvenuto al ritorno nel gruppo di Colin Hay e al nuovo membro Graham Goudman.

Il nuovo tour prende il via a Parigi per poi toccare 9 nazioni europee: l'11 luglio saranno a Roma.

E recentemente, dopo anni di attesa, anche Ringo Starr è stato nominato "Sir": "E' stato un grande onore ee il Principe William è un appassionato. Ho avuto un momento di nostalgia, dopo la cerimonia, quando siamo andati fuori. C'erano due troupe televisive e una di loro stava parlando con me, e mi sono ricordato dell'ultima volta che ero lì, eravamo in quattro. Ho avuto un attimo di tristezza, ma nel complesso è stata un'esperienza gioiosa".

E sulla duplice tappa in Israele, Ringo Starr afferma: "Ci sono molte persone contro Israele, e molte persone a favore. Non sono là come politico. Sarò là per portare pace e amore e spargere questi sentimenti nel mondo. Questo è ciò che faccio".