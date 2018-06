Tav, Toninelli: analizzeremo costi e benefici, poi decideremo

Torino (askanews) - "Il mio obiettivo è quello di analizzare costi e benefici di tutte le opere". Così il ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, interpellato sul futuro della Torino-Lione, a margine dell'inaugurazione del salone dell'auto di Torino.

"Ho intenzione di fare tutto con la massima serietà, mi sto insediando in questi giorni e sto creando la squadra. E' fondamentale trovare le risorse per il Paese, sia dal punto di vista della fiducia che della competenza" ha premesso il ministro.

"Le opere che saranno necessarie e buone per i cittadini dovranno essere concluse, soprattutto quelle già iniziate" ha precisato Toninelli.

Quanto alle opere "che nel rapporto costi-benifici non saranno un vantaggio dovremmo analizzare nel dettaglio come agire sempre nell'interesse dei cittadini. Quindi una cosa per volta nel

miglior modo possibile e in poche settimane inizieremo a dare le prime risposte" ha concluso il ministro.