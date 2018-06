Bilancio Ue: la Commissione propone 100 mld per "Horizon Europe"

Bruxelles (askanews) - La Commissione europea propone per il periodo 2021-2027 "il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre", con uno stanziamento di 100 miliardi di euro, 20 in più rispetto al precedente Horizon 2020. Il nuovo programma, è stato denominato "Horizon Europe" e consoliderà i risultati e il successo del precedente (che finora ha sostenuto 18mila progetti e assegnato oltre 31 miliardi di euro) e consentirà all'Ue di restare in prima linea nel settore della ricerca e dell'innovazione a livello mondiale.

"Horizon 2020 è uno dei maggiori successi dell'Europa - ha dichiarato Carlos Moedas, alto commissario europeo per ricerca, scienza l'innovazione - Horizon Europe, però, ha obiettivi ancora più ambiziosi. Aumentaremo i finanziamenti per rafforzare la posizione dell'UE in quanto leader mondiale nel campo scientifico e riconquistare la fiducia dei cittadini definendo nuove missioni ambiziose per la ricerca".

Il nuovo programma prevede anche la creazione di un Consiglio europeo dell'innovazione (European Innovation Council-EIC) per aiutare l'Ue a porsi all'avanguardia dell'innovazione creatrice di mercato; un referente unico per portare dal laboratorio al mercato le più promettenti tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e aiutare start-up e imprese più innovative a sviluppare le proprie idee.

La Commissione avvierà anche nuove missioni per affrontare i problemi che incidono sulla nostra vita quotidiana, dalla lotta contro il cancro ai trasporti puliti o alla rimozione della plastica dagli oceani.

I 100 miliardi di euro proposti includono 2,4 miliardi di euro per il programma Euratom che finanzia la ricerca e la formazione nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione e sarà maggiormente incentrato sul'assistenza sanitaria e le apparecchiature mediche.