Boccia: sull'Iva che non aumenterà siamo in linea con Di Maio

Roma, 7 giu. (askanews) - "Sull'Iva mi sembra che il ministro è stato chiaro che non aumenterà l'Iva con tanto di felicità dei nostri amici di Confcommercio. E' evidente che anche noi siamo in linea su queste posizioni". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, al termine dell'Assemblea di Confcommercio a Roma dove il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, ha detto che "l'Iva non aumenterà".

"Il salario minimo è una cosa interessante. Il ministro ha chiarito che una cosa sono i contratti firmati dalle grandi associazioni di rappresentanza altra cosa sono le elusioni di fatto di contratti che invece non rispettano regole e usano dei termini economici legati a dimensioni di rappresentanza", ha detto ancora Boccia. A chi gli chiede se sembra un ridimensionato rispetto a quanto annunciato, Boccia risponde che "sembra una strada di tattica che utile per costruire dei fini comuni. Su questo si aprirà un confronto a volte saremo d'accordo a vote no, adesso vediamo. Le aspettative sono alte".