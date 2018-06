Di Maio: magari è un governo inaspettato ma non di voltagabbana

Roma, (askanews) - "Questa è una grande sfida e capita in un momento sicuramente di cambiamento; cambiamento per ora politico, poi vi assicuro con i fatti. La fiducia l'abbiamo ricevuta ieri sera; c'è voluto un po' per creare questo governo ma credo che lo abbiamo costruito con delle tematiche in un contratto e poi con delle persone che interpretano quel contratto" Lo ha detto nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. "Magari sarà un governo inaspettato ma sicuramente è un governo costituito da forze politiche votate e non da voltagabbana" ha aggiunto, applaudito dalla platea.