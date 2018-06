Diego Dalla Palma: "I bulli sono degli assassini"

Roma, (askanews) - Diego Dalla Palma, tra i più grandi esperti di bellezza e di stile mondiali, condanna i gesti di bullismo. Lo fa in questa intervista ad askanews in cui presenta il suo blog Diegoxte.com: uno spazio didattico, diviso in sezioni, con i suggeriment su capelli, trucco, accessori e abbigliamento.

"E' un blog nato all'inizio come una fucina di follie e di soggetti visionari, poi nel tempo è diventato un blog di confronto. Mettere insieme esperienze per dare indicazioni alle donne, ma anche agli uomini, su come truccarsi, come pettinarsi, come vestirsi, come accessoriarsi, ma attraverso le caratteristiche del corpo, del viso, attraverso la fisionomica. Non userò mai nella mia vita la parola difetto, perché la usiamo soprattutto quando vogliamo impradonirci di fenomeni di bullismo e il bullismo è assassino. I bulli sono degli assassini e io ne so qualcosa perché l'ho subito".