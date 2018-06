Gesù a capo del Pd, la fantapolitica sul Web di Estremi rimedi

Milano (askanews) - Si dice che per tornare a vincere, il PD avrebbe bisogno di un miracolo. E allora chi, se non Lui? È la domanda alla base di "Meno male che Cristo c'è", cortometraggio del duo comico degli Estremi Rimedi che immagina il ritorno del Messia come candidato premier del centro-sinistra. Ma, visto lo stato della politica italiana, nemmeno lui basterà a cambiare le cose.

"Meno male che Cristo c'è" è scritto e diretto da Francesco Francio Mazza e prodotto con Daniele Balestrino. Con Orsetta Borghero e Ruth Morandini, vede la partecipazione straordinaria dell'inviato di "Striscia la notizia" Moreno Morello e del giornalista sportivo Paolo Condò, all'esordio come attore nel ruolo di Papa.