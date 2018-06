Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito nel centro di Londra per un incendio scoppiato mercoledì 6 giugno al Mandarin Oriental Hotel, uno degli alberghi più noti e lussuosi della capitale britannica, vicino a Harrods e all'Hyde Park. Circa 120 pompieri e 20 autopompe sono state impegnate per tutto il pomeriggio per domare il rogo scoppiato nell'edificio di 12 piani, le cui cause non sono state ancora accertate.

Le strade sono state chiuse tra Scotch Corner e Hyde Park Corner, due incroci molto trafficati vicino all'hotel, che è un palazzo in stile eduardiano e ha aperto i suoi battenti nel 1902 per diventare Mandarin Oriental nel 1996. L'albergo ha 198 tra camere e suite.