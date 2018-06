Mazda al Salone di Torino con esclusiva MX-5 Yamamoto Signature

Torino, (askanews) - Sospensioni regolabili Ohlins, impianto frenante Brembo, cerchi in lega ultraleggeri per aumentare reattività e piacere di guida. Claudio Di Benedetto, direttore comunicazione Mazda Italia racconta le particolarità della Mazda MX-5 Yamamoto Signature, la versione in numero limitato ispirata alla vettura personale del papà della MX-5, l'ingegnere Nobuhiro Yamamoto che per 22 anni ne ha seguito lo sviluppo. La vettura, esposta al Salone dell'Auto di Torino, è stata realizzata in soli 4 esemplari, acquistabili solo via web e già tutti venduti. La MX-5 Yamamoto Signature è dotata del classico motore 1.5 cc da 131 CV con taglio del limitatore a 7.500 giri/min, a fronte di un peso di soli 975 kg di peso.