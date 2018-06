Peppa Pig e la giornata mondiale degli oceani

Milano (askanews) - L'estate è alle porte: la spiaggia, i litorali marini e le coste oceaniche si preparano ad accogliere famiglie e bambini che trascorreranno la bella stagione nelle località esotiche e nostrane. Ma quanto conosciamo l'ambiente marino che ci circonda? Sappiamo come rispettarlo per mantenerlo pulito e sicuro? Ad aiutarci nell'impresa ci pensa il brand di Eone Entertainment Peppa Pig. La beniamina di tutti i bambini, in occasione della giornata mondiale degli oceani dell'8 giugno, si fa portavoce e sostenitrice di un decalogo semplice e diretto alla portata dei più piccoli: dieci simpatiche regole utili a salvaguardare l'ecosistema marino e le sue creature!

Secondo i dati dell'UNEP (United Nations Environment Programme), ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nei nostri mari. Entro il 2050 la massa di plastica negli oceani supererà in peso quella tutti i pesci che lo popolano. È dunque necessario e di fondamentale importanza educare le nuove generazioni e investire sulla loro formazione sin dai primi anni di vita.

Per questo Peppa Pig si fa ambasciatrice di un'iniziativa che vuole coinvolgere genitori e insegnanti, ma soprattutto tende a insegnare ai più piccoli delle semplicissime regole che negli anni diventeranno una consuetudine, un'abitudine, la normalità. L'obiettivo del decalogo dedicato alla giornata mondiale degli oceani è sensibilizzare i bambini su tematiche sensibili e importantissime per il nostro futuro come il riciclo, la raccolta differenziata e soprattutto l'abbandono della plastica, prima fonte di inquinamento dell'ambiente marittimo.

Uno dei tanti partner dell'iniziativa sarà Costa Crociere: venerdì 8 giugno su tutte le navi del gruppo i piccoli ospiti festeggeranno la giornata mondiale degli oceani in compagnia della loro beniamina con divertenti laboratori e interessanti lezioni. Degli abilissimi animatori spiegheranno ai bambini l'importanza di rispettare i mari, gli oceani utilizzando le regole del decalogo suggerito dalla simpatica Peppa Pig, che sarà presente come guest star dell'evento! I laboratori e le lezioni si svolgeranno in inglese, spagnolo e francese oltre che italiano, così da coinvolgere tutti gli ospiti a bordo delle navi Costa. E dopo aver imparato le dieci semplici e utilissime regole, spazio alla creatività: ogni bambino potrà interpretare la sua esperienza marina grazie a semplici colouring sheet da conservare come ricordo della giornata mondiale degli oceani insieme a Peppa Pig.